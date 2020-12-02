Gogoro 與舊鞋救命關懷協會合作發起的「Nature Needs Gogoro 永續地球 鞋力行動」公益活動，號召車主一起把家中穿不到的舊鞋送暖到非洲，推廣月餘旋即達到超過 1,000 雙捐贈目標，反應熱烈，Gogoro 感謝車主的愛心，即日起將擴大公益計劃，於全台門市推出「齊心鞋力 送暖非洲」活動。

除此之外，也召募志工一同前往伯利恆倉庫整理舊鞋，後續更將員工親手彩繪的貨櫃屋運至當地作為孩童的學習教室。在 2020 年的尾聲，Gogoro 邀請車主與民眾一起用愛與感恩倒數計時、迎接新年的來臨。

從 10 月的「舊鞋募集」開始，公益計畫擴大至門市活動、志工倉庫整理以及貨櫃屋捐贈，一起把 Gogoro 車主與員工的愛心送暖到千里之外。民眾在 Gogoro 全台門市參與活動，即可獲贈「騎心愛世界」貼紙乙張，還有機會獲得神秘禮「郵你送暖襪」。

Gogoro 也預計購入貨櫃屋，將由 Gogoro 員工們親手彩繪設計，運抵非洲後可作為當地孩童最堅固的教學場所，這也是在環保永續理念的初心下，除了讓當地孩童有鞋可穿外，也充份利用貨櫃屋打造遮風避雨的學習教室。此外，早在今年四月，Gogoro 就改建原本快閃活動的貨櫃屋，贊助台東永安自然學校貨櫃活化計畫，推動永安自然學校系列活動，協助社區營造及環境教育工作，於當地造成熱烈迴響。

投入公益活動需要許多志同道合的夥伴一起加入，Gogoro 也同步開始募集志工，希望大人可以帶著小朋友於 12／18~12／19 期間一同加入舊鞋物資整理行列，體驗愛心助貧從小培養，活動當天志工可獲限量鞋力志工襪，快來成為冬日最暖的騎士英雄。

(中時 )