員榮醫療體系首度參加2020台灣醫療科技展，是全國唯一參展的地區醫院！展出的八大特色醫療中，有創新動線的「生命之鏈」，及時搶救鄉親生命，以及流程改造的「一站式服務」，就診當下完成看診及檢查，「以病人為中心」的即時診斷友善流程，也有結合AI人工智慧輔助判讀肺癌及憂鬱症的領先技術。

員榮醫療體系深耕彰化縣員林市13年，總院長張克士是心臟內科權威，今年首度參加台灣醫界年度盛事－台灣醫療科技展，推出的八大特色醫療之首，就是以病人為中心的生命之鏈－急診中心、心導管中心、加護中心及手術室之間都在30秒左右的距離，分秒必爭搶救病人生命，曾經成功救回心臟停跳9分鐘的寶貴生命。

張克士指出，以病人為中心的醫療服務，也要與時俱進，員榮醫療體系引進新科技不餘遺力，領先全台利用AI人工智慧系統，輔助判讀低劑量電腦斷層肺癌篩檢結果，快速判讀並降低誤判機會；還有AI腦波輔助憂鬱症判讀，只要2分鐘，即可知道憂鬱症有沒有找上門。

此外，國內5G一開台，員榮就結合智慧眼鏡，率先將5G智慧眼鏡應用於緊急救護和遠距醫療，以第一視角傳送畫面給專業團隊，遠程監控協助救助緊急病患，在疫情期間對國際弱勢病患的義診也不間斷，藉由5G智慧眼鏡提供跨國會診，讓員榮的醫療服務與愛心持續傳送到數千公里外的蒙古。

員榮醫療體系的八大特色醫療還有「胃食道逆流中心」，利用內視鏡熱凝療法做賁門緊縮術，徹底解決病患長期吃藥無效的困境，引進3D先進設備用於內視鏡檢查，提供更精準的診斷。

據統計，全球慢性疼痛患者約占總人口20～30％，為解決這個現代文明病，員榮體系員生醫院「神經修復中心」擁有跨領域、跨科別及跨器官，從頭到腳全面性的評估特色，首創搭配個人化靜脈營養修復神經、精準介入治療鬆解神經沾黏，以及微創脊椎內視鏡，精準移除骨刺，讓許多疼痛及神經病變患者早日重拾活力及恢復生活品質。

另為克服國人十大死因之首的癌症，員榮體系也與知名生技公司進行自體免疫細胞治療的研究與合作，藉由最新的醫療技術，救治更多病患。

(工商 )