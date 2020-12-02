譚艾珍女兒歐陽靖今年和日籍攝影師RK結婚，並在8月生下兒子「新醬」，不過新婚的小倆口卻傳出感情失和，IG也互相取消追蹤對方，對此，歐陽靖稍早在臉書發文認了此事，表示老公無法認同來台灣必須被強制隔離14天的政策，而身為丈母娘的譚艾珍稍早發文表示，她希望女兒和女婿可以一家團聚，認為女婿要來台接妻小回東京「這不是基本的人之常情嗎？難道老媽媽唯一的要求是錯的嗎？」

譚艾珍稍早在臉書轉發歐陽靖發文，並感性提到「阿靖選擇日本婚姻，只要他快樂幸福老媽也一樣支持」，表示歐陽靖懷孕初期正好遇到新冠病毒出現，身為母親的譚艾珍希望歐陽靖回台待產，她也可以安心照顧，未料孫子出生後，疫情依舊嚴峻，尤其日本更趨嚴重。

譚艾珍臉書全文。（圖／取材自譚艾珍臉書）

譚艾珍接著談到女兒婚姻的狀況，譚艾珍希望女婿可以趕快看到孫子、希望他們一家團聚，譚艾珍直呼：「但是起碼女婿應該親自來台看看他們，並且接他們母子全家一起返回東京，這不是基本的人之常情嗎？」譚艾珍還不禁反問：「難道老媽媽唯一的要求是錯的嗎？」

未料歐陽靖和老公因為防疫觀念差距太大而爭執，歐陽靖要日夜照顧寶寶又要隔海安撫老公情緒，而委屈哭了，讓譚艾珍相當心疼，譚艾珍曾對歐陽靖說過，如果真的要帶著寶寶回東京的話，譚艾珍就送他們去，但她考量到在日本沒有親戚、只有少數朋友，經過考量後，認為還是留在台灣才是最好選擇。

(中時新聞網)