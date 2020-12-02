台灣人壽以專業、優異服務於1日榮獲《現代保險雜誌》主辦《保險品質獎》「知名度最高」、「業務員最優」以及「理賠服務最佳」三項優等殊榮，展現台灣人壽「以客戶為中心」積極發展數位轉型專案，業務員以科技運用有成，並致力提升客戶滿意度，以客為尊，待客如親的服務獲得肯定。

台灣人壽持續以解決客戶痛點為出發，積極投入數位化服務創新，透過多項創新技術為客戶打造最佳數位服務，如以拍照方式即可申請理賠的「龍 e 賠一拍就匯」；全國首創可於5,900多家的7-ELEVEN門市使用ibon便利生活站進行理賠申請的「ibon 便利賠理賠」及保戶赴醫院就診後，保戶毋須往返醫院申請就醫病歷，只要打開台灣人壽APP，以區塊鏈技術傳送就醫資料予台灣人壽，即刻完成理賠申請「eClaim理賠區塊鏈」及「保險金扣抵醫療費用」等等多元理賠服務管道。

同時，台灣人壽針對第一線的業務人員建立一套完善的教育訓練系統，除實體課程外，更有線上課程及影音頻道，無論是保險新訊、產品、理賠及財務規劃等，都可以透過各類課程累積專業能力；台灣人壽所創立數位實驗室（EdgE Digitalization Lab）已開發一系列數位工具，包含「iKASH智能幫手」、「保單健診系統」、「建議書系統」、「行動投保」等，讓業務員能藉由數位工具，提供客戶快速且完整的服務，成為具有「全方位專業與數位化能力的保險顧問」，持續提升客戶滿意度與推薦度。

台灣人壽表現深獲外界肯定，不僅獲得本次「理賠服務最佳」優選，此「eClaim理賠區塊鏈」專案更獲得國內外7項金融創新及產品大獎，包括第17屆國家品牌玉山獎「最佳產品類全國首獎」、IDC (International Data Corporation，國際數據資訊) 舉辦之「2020年數位轉型大獎」，評選為「全方位體驗創新領導者」（Omni-Experience Innovator）等；另獲《全球品牌雜誌》(Global Brands Magazine) 頒發「2020年臺灣最佳壽險品牌」肯定，再度證明台灣人壽是高度熟悉與信賴感的壽險公司。

(中時 )