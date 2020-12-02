和「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）同樣來自西班牙的網球選手羅培茲（Enrique Lopez Perez），因為在2017年打假球，網球廉政機構（The Tennis Integrity Unit，簡稱ITU）宣布他將被禁賽8年。

網球廉政機構指出，與羅培茲有關的比賽，有3場確認有問題，另有2場沒問題，不過官方並未公開是哪一站賽事，禁賽期間羅培茲不得以選手身份參加任一場官方賽事，甚至也不能一般觀眾身份進場，也要接受2.5萬美元（約72萬台幣）罰款。

現年29歲羅培茲在2009年轉戰職業賽，生涯在ATP的世界排名沒有進入過百名內，單打最高排名是154名、雙打則是第135名，也沒有任何冠軍進帳、未曾打進過網球四大滿貫賽會內賽，生涯累積獎金50萬1753美元（約1443.8萬台幣），上一次出賽是去年11月日本神戶ATP挑戰賽，當時雙打打進到8強。

(中時 )