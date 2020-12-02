新北市消防局長黃德清擔任開場致詞。（新北市消防局提供）

新北市消防局副局長陳崇岳專題報告。（新北市消防局提供）

全國消防救災救護指揮中心主管會報暨勤務研討會今（2日）、明2日於新北市消防局舉行，與會人員包含全國各縣市消防局、消防署各港務消防隊指揮中心主管、執勤官及業務單位。會議由消防署副署長謝景旭主持，由新北市消防局黃局長德清則擔任開場致詞。

新北市消防局副局長陳崇岳於研討會專題分享「建構全方位智能防救災新北城」，探討如何透過智能科技建構更安全完善的防災制度，研討主題還包括「消防局與媒體之互動」、「119設置救護(護理)人員探討專題」及「119簡訊定位、報案APP及綠野遊蹤APP實務運作研討」等。

除專題分享外，研討會安排參訪新北市緊急救護訓練中心、救災救護指揮中心及緊急應變指揮學院（ERCA），其中緊急應變指揮學院榮獲108年度標竿學習案例優良獎為國內首度運用3D災害虛擬實境科技，訓練消防指揮官救災指揮及突發狀況應變能力。

黃德清致詞中表示，為應付多變的災難情況，新北市消防局將透過不斷進步的新穎科技，持續精進救災救護指揮中心各項軟硬體設施，並希望能持續透過全國消防救災救護指揮中心主管會報暨勤務研討會平台，與各單位分享研討，打造安心、安全、安居的環境。

(中時 )