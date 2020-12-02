行政院長蘇貞昌昨天在立法院回答國民黨立委蔣萬安質詢時，引發「信功肉品」發聲明打臉，是否造成業者困擾一事表示，「我後來也去瞭解，這段發生在質詢當中」；她說，當時重點是在講養豬產業衝擊；並指「我們的行政團隊和蘇院長真的很辛苦」。

此外被問到開放日本核食一事；總統表示，還沒討論這問題，希望把眼前很急迫性問題應該先處理。

蔡英文今在中執會前受訪表示，實際上行政院、農委會都很長時間與養豬的朋友溝通，也全力支持豬農，也準備130億元基金，要讓台灣養豬產業更有競爭力，昨天蘇院長表達的就是這個意思。

她說，「我想這個議題，追根究底就是為了討論對台灣養豬產業的衝擊」。

至於包括台北市長柯文哲對豬肉等議題有意見；蔡英文說，溝通其實是持續進行，行政院還有農委會還有衛福部還有相關部會都在這段時間努力跟相關團體社會大眾溝通，必須說這件事確實是很困難的問題，也需要花很多的力氣處理，但也是很重要的必須要處理的議題。

她說，這是台灣打開國際經貿有更寬廣空間重要一步，後續還要做很多努力，在國際經貿上才可以往前走；台灣融入國際經貿體系，就要符合經貿法規和談判規範，有些事要有多點空間就事論事來討論。

她認為，昨天立法院回歸質詢，就是很好的事情，立委代表人民問問題，行政院院長有責任來回答問題，「我認為這是滿好的過程」

至於在野黨一直想邀總統辯論；蔡總統說，辯論不一定是最好的方式，事情處理還是依照國家體制，行政立法在重大議題上有協商有討論，這是民主國家必須進行的程序，現在體制應該有足夠機會讓大家討論問題；「我們的行政團隊和蘇院長真的很辛苦」。

(中時 )