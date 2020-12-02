人們都喜歡美好的事物，外貌美麗的女人在人群中通常都會顯得特別耀眼，如果長得漂亮又有內涵，更是無懈可擊！星座運勢網站「星座愛情運勢」分享以下4個星座的女人不只顏值高，還很聰明有智慧，是充滿魅力的知性美女。

▍1.水瓶座：靈氣、天賦

水瓶座女生不是大眾眼中大眼睛、小嘴巴、魔鬼身材的標準美女，卻美得各有特色，這與他本身的靈氣相得益彰，你了解越多越覺得他有獨特的美。他的智慧來源於天賦，尤其是在哲學、藝術等方面有超乎常人的領悟能力，但僅僅有這些是不夠的，水瓶女面對自己感興趣的事情會全心投入，將自己的天賦和才能發揮到極致。

▍2.天秤座：大智若愚、外貌協會

其實有智慧的人不少，但是有大智慧的人不多，天秤就是這樣的少數。他擁有洞悉事物的能力和淡定的心態，平常待人處世淡然處之，不爭不搶，關鍵時刻卻很有頭腦有策略。同時作為外貌協會終生會員，天秤座也很重視自己的顏值，他們膚白貌美會打扮，只要出門一定要做最美的那一個，這是天秤的信條。

▍3.處女座：天生麗質、知性

只要捨得對自己狠心的女人，都是不容小覷的角色。像處女女這種「天生麗質難自棄」，且將「追求完美、拒絕耍廢」當成生活習慣的女人，更是可怕。大家經常吐槽處女座的挑剔和完美主義，但也不得不承認在細心、自律、追求極致完美方面，幾乎沒人比得過處女。他的智慧也來自於這種高標準的自我要求，不甘心只有美麗的軀殼，用知識來豐富自己，這也使得他更有文化修養，更具知性美。

▍4.摩羯座：標準美女、低調實力派

摩羯女是面容姣好、身材窈窕的標準美女，但是跟嬌弱美人沾不上邊，每一個都是有氣勢的的低調實力派大美人。他是很務實的人，不把美麗當成自己的手段，總是踏踏實實、勤勤懇懇的做事。他也是冷靜、自持的女性代表，處理問題很理智，對自己的人生規劃清晰，很清楚自己想要什麼、要做什麼。

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(中時新聞網)