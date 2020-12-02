網路最大鞋商Zappos台裔創辦人謝家華（Tony Hsieh）因火災重傷不幸身亡，英媒點出謝家華發生意外不單純，現在更有同事爆料，謝家華吸笑氣、酗酒成癮，而且特別喜歡點蠟燭營造氣氛，懷疑有可能是使用笑氣時不慎引爆火災，另外友人也猜測，火災發生當時，謝家華可能已經喝茫了。

謝家華的不平凡世界。

謝家華2010年談論他的公司Zappos。

46歲台裔網路鞋王謝家華上月前往康乃狄克州拜訪友人時，不幸遭遇火災傷重身亡，英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，火災發生時，謝家華受困屋外的儲藏室，救難隊員呼救他卻沒應門，將他救出時已為時已晚，法醫周一認定謝家華死因為吸入性嗆傷引發的併發症，並且判定這起事件為意外。

Colleagues of Zappos CEO fear his addiction to nitrous oxide and candles could be behind explosion https://t.co/CMnLsklOXb pic.twitter.com/PNxeQofkQS — Daily Mail US (@DailyMail) December 1, 2020

不過《每日郵報》1日引述謝家華同事的說法，揭露謝家華較黑暗、不為大眾所知的一面，更懷疑他可能是這場火災的源頭。

親近謝家華的匿名同事透露，謝家華吸食笑氣及酗酒成癮，尤其8月他辭去Zappos執行長職位、宣布退休後，用藥問題就愈來愈嚴重，「近幾個月來笑氣對謝家華來說已經變得和酒精一樣重要，灰雁伏特加是他最好的朋友。」

「身邊所有人都知道他大量酗酒和用藥，任何挑戰他這件事的人都會被拋在一旁。」

此外，同事也透露，謝家華相當喜愛點蠟燭，「他喜歡營造氣氛。」

根據美國藥物與有機化學分子資料庫「PubChem」，儘管笑氣本身並不屬於易燃氣體，但它確實會促進燃燒中的可燃物質加速燃燒。

同事說，大家猜測，謝家華可能是在打開一罐笑氣鋼瓶時，不慎引發小爆炸，最終讓自己送命。另外，同事間也都在傳，火災發生當時「謝家華可能已經在儲藏室裡酒醉、用藥到茫了、失去意識」，「他酗酒又有藥癮，而且癮超大。」

針對友人出面爆料，康乃狄克州首席法醫辦公室（The Connecticut Office of the Chief Medical Examiner）證實，有對謝家華進行毒物反應檢測，不過要等到新年後調查報告才會完成，發言人強調，除非法醫認定檢測結果相關，否則不會改變周一宣布的謝家華死因結果。

報導說，謝家華經常談論自己的用藥習慣，以及他多麼熱愛年輕時徹夜狂歡的日子，他甚至被《浮華世界》（Vanity Fair）描述為「完美跑趴族」。謝家華也熱衷參與每年在內華達州黑石沙漠中舉行的「火人祭」（Burning Man Festival），公開使用毒品在那裡是很常見的事。

不過最近吸食笑氣已變成謝家華的用藥首選，他通常直接吸食笑氣瓶，同事說，「他一天可以吸幾十瓶」，「他的生活非常瘋狂、古怪，這些藥品讓他產生幻覺，讓他變得偏執，這或許可以解釋，為什麼他會把自己困在裡面。」

不只友人爆料，一名男子也在網路上Po文，指出曾和謝家華在拉斯維加斯的拖車公園喝到半夜3點。同事說，謝家華身邊都是「能夠讓他成癮的人」，「他身邊總是有人相伴，他們就住在他家。」

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(中時新聞網)