受到新冠肺炎疫情影響，從3月17日起所有的社福移工、返鄉再入國的移工皆需入住集中檢疫場所，但中央流行疫情指揮中心提供1500床供勞動部運用，經常傳出床位不敷使用，但由於中央流行疫情指揮中心宣布4日起，印尼移工暫緩入國2周，據統計，目前有需求的人數約900餘人，應該可供運用。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「長照機構勞動權益保障」議題，邀請勞動部等部會專案報告。

據統計，11月平均每周印尼籍移工入境約677人，其中多數為社福移工。日前因為民眾需求，一度登記床位的人數達2500餘人、相較於每天僅能供應給100餘床的集中檢疫床位大大不足。

因此，勞動部原先祭出「先搶先贏」的登記制，後來又修正為「抽籤制」，目前則是以簽證到期期限排序集中檢疫床位。

勞動部部長許銘春表示，指揮中心已提供勞動部有1500床位及300床的彈性運用空間，勞動部也已著手啟動租賃檢疫旅館；但勞動部官員說，由於印尼移工暫緩２週入境，目前估計有約900餘人還有需求，1500床應該夠用。

(中時 )