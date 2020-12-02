日籍藝人早川小百合來台發展2年，外型嬌小可愛、個性活潑不做作，是《2分之一強》的固定班底。近日她在節目中透露，剛來台時經濟困頓，曾窮到荷包少於500塊，壓力大到想賣卵子賺錢。

小百合最近上節目《小明星大跟班》，坦言來台時只帶10萬台幣，抱著放手一搏的心態拚搏演藝事業，家人不但沒諒解，親姐甚至2年不跟她說話。小百合起初知名度不高，上節目通告費僅300元，有時還是無酬求曝光，生活費開始入不敷出，窮到錢包連500元都沒有，壓力大到不知如何是好，半夜滑手機看到賣卵子一次可得一百萬，但最後沒有去成，「隔天剛好有通告來，所以就消那個念頭。」

除此之外，小百合異鄉發展還要克服語言差異，她獲得出版社邀請拍攝寫真，求好心切希望能修改封面字體，未料對方嫌麻煩，索性不幫她發行，但小百合已經向粉絲公布預購時間，只好找共同友人協調道歉，最後才順利出版。

當主持人憲哥問到小百合的感情狀態，她坦言現在沒有對象，偏好幽默類型的男生，對方年紀大自己很多也可以。

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(中時新聞網)