台灣高鐵（2633）2日公布2021元旦疏運計畫，將於31日至2021年的1月4日，共加開116班次列車，總計5天時間提供843班次列車的旅運服務，旅客4日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購元旦疏運期間所需的車票。

台灣高鐵提醒，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

同時，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

台灣高鐵表示，配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

(工商 )