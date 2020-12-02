新北市警局自明天起，規畫7天交通大執法。（新北市交通警察大隊提供）

近期因氣候不佳、視線不良，事故頻傳，新北市交通警察大隊分析，主要肇事原因以闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定、未禮讓行人、行人違規穿越道路等項目居多，為防制事故發生，自明（3）日起規畫7天大執法，主要以提升見警率、宣導交通安全為主。

交大指出，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，部分用路人常為搶快，不遵守號誌指示，缺乏路權觀念，常見在設有號誌管制路口因汽機車闖紅燈或行人違規穿越道路而發生事故。

交大表示，警方將於轄區易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等重點違規加強執法，藉由提升見警率防制事故發生，並廣泛運用社區治安會議、社群媒體、LED跑馬燈等多元管道加強宣導交通安全，期望以執法及宣導雙重手段建立民眾用路觀念，提升交通安全。

另時序進入冬季，國人有「補冬」的習慣，易有酒駕情形，且近期連日陰雨，晨昏光線不佳、視線不良，更易生事故，交大呼籲駕駛人除應遵守「酒後不開車」外，更應遵守「慢、看、停」原則，行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路，保護自身安全。

(中時 )