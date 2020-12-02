美股周二包括標普500、那斯達克、費城半導體指數均創下歷史新高，台股今早台積電(2330)一度上攻500元，收盤漲9元至499元，加上面板及DRAM股全面大漲，台股收漲103點至13989點，再創新高，成交值2687億元。

投資人看好新冠肺炎疫苗即將提供施打，以及中國製造業數據意外強勁，提振市場對經濟將快速復甦的信心，周二美股標普500指數與那斯達克指數雙雙創下新高，道瓊指數盤中一度攻高，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於0.63%至1.74%，其中費半指數漲幅最大亦創新高，台積電ADR上漲3.96%，聯電ADR上漲4.07%。

美股大漲，台積電ADR大漲近4%並再創新高，台積電股價跳空開高9.5元至499.5元，一度觸及500元關卡後壓回，但盤中維持上漲，台股也呈現高檔震盪。台積電收盤仍大漲9元至499元，貢獻指數約80點，加上電子大型股的面板及DRAM股全面大漲，台股最高點13995點創新高，終場收在相對高點達13989點，距離一萬四千點大關僅差了11點。

美國記憶體大廠美光調升財測，業界也預期明年記憶體業景氣復甦，南亞科(2408)股價續揚，旺宏(2337)、華邦電(2344)等股價也仍向上，下游模組廠威剛(3260)亦帶量上攻。

面板報價續漲，法人聯袂大買友達(2409)、群創(3481)，股價續大漲。

台股今日持續由電子股領軍，台積電坐鎮穩盤，面板及DRAM股全面持續大漲，台股量能續旺，做好進一步衝關14000點的準備。

目前電子領軍攻高，傳產的航運指標長榮(2603)穩在高檔。原物料的指標中鋼(2002)股價續強；台股多頭氣盛，若金融股轉強助攻，台股攻過14000點關卡應無難事。

(時報資訊)