石油輸出國組織和以俄羅斯為首的減產盟友將既定會議時間延後，以及稍早前公布的美國原油庫存意外增加，受此打擊，周三亞洲交易時段國際原油價格走跌。

目前美國期油跌1.01%，報每桶44.1美元。布蘭特期油跌0.84%，報每桶47.02美元。

美國石油協會（API）稍早前公布，上周（截至11月27日）原油庫存增加410萬桶，為約4.94億桶，市場預期為減少240萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存上周減少13.2萬桶。

上周美國汽油庫存增加340萬桶，超出市場預期的增加240萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加33.4萬桶，市場預期為減少20.9萬桶。

此外，API數據顯示上周美國煉廠煉油量每日增加9.1萬桶，美國原油進口量每日增加13萬桶。

消息人士周一透露，石油輸出國組織與減產盟國—OPEC+，已將2021年石油生產政策會議從原定的周二延到周四，顯示在新冠肺炎疫情大幅削弱原油需求之際，主要產油國對於產量問題仍然意見分歧。

此前有消息指出，OPEC+原本考慮將現行每日減產770萬桶的措施延長到明年第一季。在主要產油國推遲會議後，澳新銀行在分析報告中指出，OPEC+無法達成協議的風險正在升高，疫情捲土重來已經導致歐洲收緊旅行限制，如果OPEC+不延長減產措施，到明年上半年市場供過於求的規模恐將達到每日150萬～300萬桶。

此外，挪威石油與能源部周二宣布該國6月起實施的產能限制將於12月31日結束，也可能使油價承壓。

(時報資訊)