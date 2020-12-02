秋冬專案12月1日上路，民眾若前往八大類高感染風險場域活動，由於難以維持社交距離，必須強制戴口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，假期將至，回鄉的人潮變多，破口也會跟著變多，提醒民眾戴口罩，保護自己也保護他人。根據規定，若未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰，最高可罰1萬5000元。

八大類場域包含「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等(例示名稱如附件)，由於這些場域具不易保持社交距離、會近距離接觸不特定人士等特性，因此強制要求民眾於這些場域活動時應佩戴口罩，以防範新冠肺炎及其他經由飛沫、空氣傳播的疾病傳播的風險。

民眾若未依規定佩戴口罩，經場所人員勸導不聽者，將由地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。如果民眾在上述場所內有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備(如隔板)的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。

指揮中心提醒民眾，由於高感染傳播風險場域之相關場所眾多，無法一一列舉，原則上符合「不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人的室內場所」這項條件，即使進入之場所未被列在例示名稱中，仍應佩戴口罩。此外，民眾若發現有人未依規定佩戴口罩，應告知場所人員處理，由場所人員先予勸導，經勸導仍不聽者，場所人員可蒐集相關事證及資料向地方政府進行檢舉。

(中時 )