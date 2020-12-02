國立故宮博物院最近引發是否「改名」爭議；蔡英文總統今民進黨中執會前受訪表示，「改名這件事情從來沒有人跟我說過，政府體系也沒有人問過我的意見，我一直不曉得為什麼有這樣的說法」。

總統說，政院這幾天也澄清了，沒有這樣的事情，政府的組改要把故宮放在什麼樣的層級，這是可以討論的事項。

連日來，「國立故宮博物院」是否改屬文化部？由原來隸屬於行政院中央二級機關，成為底下的三級機關，外界擔心「降級」與「改名」問題，引發不爭議。

(中時 )