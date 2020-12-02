故宮是否改名？總統：沒有人跟我說過 14:282020/12/02 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 故宮是否改名？總統：沒有人跟我說過（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立故宮博物院最近引發是否「改名」爭議；蔡英文總統今民進黨中執會前受訪表示，「改名這件事情從來沒有人跟我說過，政府體系也沒有人問過我的意見，我一直不曉得為什麼有這樣的說法」。 總統說，政院這幾天也澄清了，沒有這樣的事情，政府的組改要把故宮放在什麼樣的層級，這是可以討論的事項。 連日來，「國立故宮博物院」是否改屬文化部？由原來隸屬於行政院中央二級機關，成為底下的三級機關，外界擔心「降級」與「改名」問題，引發不爭議。 (中時 ) #中執會 #總統 #故宮博物院 #民進黨 #博物院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 故宮是否改名？總統：沒有人跟我說過 14:282020/12/02 政治 是否挺澳洲？蔡總統：政府會評估最適當方式 14:332020/12/02 政治 開放日本核食？ 蔡英文：還沒討論這問題 14:212020/12/02 政治 美司法部長：未發現可影響總統大選結果舞弊證據 05:452020/12/02 國際 川普痛恨輸已親口證實 2024要問鼎白宮 11:122020/12/02 國際 我故宮去中國化 陸嗆歸還文物 04:102020/12/02 焦點新聞 信功肉品透過聲明維護商譽 盼別太政治 13:072020/12/02 政治 玩真的 朱利安尼等親信傳開口 要川普預先特赦 07:242020/12/02 國際 這個政府 違法違憲都不怕 04:102020/12/02 時論廣場 總統：防疫比賽已打到九局下 不能被逆轉 14:362020/12/02 政治 政治熱門新聞 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 - 政治 陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵 - 政治 「罷捷」最新進度曝光 大媽高舉4字超狂催票 - 政治 擔心被查水表？信功董座楊博仁再發聲：盼政府不要有小動作 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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