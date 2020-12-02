台股權王台積電持穩登高，在外資於11月底大甩尾後，短線被軋空手走勢漸行漸盛外，周三還領軍南亞科、華邦電、聯發科、穩懋及旺宏等半導體族群強勢攻堅，加上面板友達、群創、矽晶圓環球晶與LED的晶電等電子股見賢思齊也勇猛向前衝，使上市櫃指數同登新高榮景。

集中交易市場盤中的最高點一度觸及13995點，與終場加權股價指數大漲103.47點，報13989.14點，雙創盤中與收盤歷史新高，單日漲幅0.75%，成交2687.59億元。

台積電今收499元，盤中一度觸及500元大關，在美股掛牌ADR欲小不易，並持續領先台股現貨價走高之下，該股波段高檔似暫勿預設立場；目前看起來，台股技術面線型仍與台積如出一轍，在台積未明顯拉回整理前，大盤短多不必過分看淡。

周三重量級集團股逆勢下挫者，包括鴻海、國泰金、富邦金、聯電、南亞、統一、亞泥、遠東新、台灣大、國巨、遠傳及第一金等。但中鋼、和碩、中信金、股王大立光、台塑化、長榮、台達電、仁寶與廣達等重量級權值股，則力挺多方。

櫃買市場方面，短線生技、化學、鋼鐵與觀光等類股指數雖拉回，但電子股強勢坐鎮主流，加上紡纖、營建、電機及航運等族群臉色紅潤，使盤勢開高之後不回頭，在近11個交易日中僅下跌兩天，今終場指數持穩登高至180點，漲幅1.16%，成交832.52億元；指數持續改寫逾13年新高水準。

亞股方面，周三漲跌互見，包括日本、南韓、泰國、印尼、上海B股及深圳A股，暫報上漲；香港、新加坡、澳洲、馬來西亞、越南、印度、上海A股與深圳B股等則暫報下挫，唯短線漲跌幅度多不大。美股電子盤方面，受制紓困金援計畫持續被參院卡關，使道瓊期等4大期指目前暫報軟腳。

業內人士指出，台灣錢淹目，短中期資金行情持續看俏，使今年底的指數高點或暫勿預設立場，以免錯失波段大行情。

資深分析師林成蔭指出，由於明（2021）年整體上市、櫃獲利成長、國內GDP增長都看俏，使加權股價指數不排除再成長至少2位數，包括電動車（含汽車）供應鏈、電子元件、蘋果供應鏈、5G與AI等相關概念股，持穩輪動格局值持續追蹤。

(工商 )