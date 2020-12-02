因應COVID-19新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心於今(2)日公布各縣市於平日及農曆春節期間提供自費檢驗服務的醫院清單、檢驗時段、檢驗費用及設置快速檢驗服務等訊息供查詢，以利於年末假期及農曆春節期間返臺後須自費檢驗出境者，得至指定院所自費檢驗，並取得檢驗證明。

指揮中心指出，基於民眾權益及衡酌檢驗量能，目前全國自費檢驗指定醫院共84家，其中有57家自費檢驗指定醫院於農曆春節期間受理自費檢驗服務，相關訊息更新於「開放民眾自費檢驗COVID-19(新冠肺炎)申請規定」，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。民眾於檢驗前，可致電醫院詢問或逕至醫院官方網站查詢相關事宜。

指揮中心提醒，請有計畫出國的民眾，於自費檢驗前，先洽各國駐臺機構查詢，或瀏覽領事事務局網頁查詢入境國家的檢驗報告相關規定，並與檢驗醫院確認所提供的採檢方式及中、英文檢驗報告等內容是否符合所需。

指揮中心表示，春節期間亦是流感高峰期，請返國民眾注意身體狀況及養成良好衛生習慣，並關注他國當地疫情狀況，採行適當防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。

指揮中心表示，COVID-19自費檢驗費用，依醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之」，其中非屬健保給付項目，直轄市、縣市主管機關應衡酌醫用者意見，參考醫院提供之醫療設施水準、成本分析與市場行情等資料，依審查程序據以核定。目前全國84家自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5,000到7,000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7,000元居多數。

指揮中心指出，各國COVID-19自費核酸檢驗費用有所不同，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（折合新臺幣約7,100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（折合新臺幣約5,000至7,600元）；日本自費檢驗費用約為日幣25,000至50,000元不等（折合新臺幣約7,000至14,000元），與我國自費檢驗收費相當。

指揮中心藉由公布COVID-19自費檢驗醫院收費價格，讓相關訊息公開上網，民眾可更方便查詢比較及選擇醫院提供檢驗服務。

(中時 )