中國國家航天局（CNSA）表示，「嫦娥5號」已在登陸在月表風暴洋平原(Oceanus Procellarum)，將開始鑽探月球表面土壤，收集後並帶回。這是中國大陸太空探測史上，首次進行的地外樣品收集任務，同時也將會是人類自1976年之後，首次再獲得月球土壤與岩石標本，是相當重要的科學成就。

太空網(Space.com)報導，大陸環球新聞在12月1日晚間突然插播，表示嫦娥5號在12月1日晚上11:11，成功降落在風暴洋的呂姆克山（MonsRümker）附近。探測器在著陸後不久，開始部署其太陽電池陣列和天線，展開月球調查工作。

嫦娥5號著陸月表的即時照片，陰影是嫦娥5號的登陸腳架。(圖/CNSA)

嫦娥5號全重8.2段，分成服務艙、返回艙、著陸器和月面上升段 4個模組，其中登陸月表的是著陸器和月面上升段。如果一切按計劃進行，著陸器將在接下來的幾天內，開始收集約2公斤的月球物質，包括岩石與土壤，它還有一具鑽掘器，可以挖到月球表面以下2公尺處的土壤，此處的土壤不受太陽輻射影響，較能更精確的得知月球地質成份。

收集到的樣本是貯存在月面上升段，在完成樣本收集後，將啟動火箭離開月球，與等候在軌道上的返回艙會合，而服務艙的火箭引擎會再次點燃，飛回地球。預計於12月中旬，返回艙就會到地球上空，然後在內蒙古著陸。

嫦娥5號的主要分段。(圖/CNSA)

嫦娥5號是在11月24日發射升空，如今已在任務中段，將在12月中返回。儘管任務時間很短，卻將是一個里程碑事件，因為自1976年8月24日蘇聯的「月球24號」(Luna 24)任務後，人類就沒能取得月球物質了。當時「月球24號」任務，帶著大約6盎司（170公克）的物質回到地球，主要也是月表下2公尺的土壤。

目前擁有最多月球物質的單位是美國航太總署NASA，從1969年~1972年的阿波羅登月計畫期間，登月太空人總共帶回了382公斤的月球物質。

嫦娥5號所登陸的風暴洋，是阿波羅12號在1969年底曾經去過巨大火山平原。雖然兩地位署接近，但地質情況又不相同，嫦娥5號登陸的呂姆克山岩石僅在12億年前形成，而阿波羅12號收集到的樣本，則超過30億年的歷史。

因此，嫦娥5號將能幫助科學家，了解月球晚期歷史所發生的事情，以及地球和太陽系如何演化，這對於未來人類在月球建立長期基地也有幫助。

(中時新聞網)