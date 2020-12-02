中央流行疫情指揮中心日前宣布，將暫停引進印尼籍移工來台2周，至少衝擊超過3千「在職照顧者」家庭。（義德發提供／吳建輝彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心日前宣布，將暫停引進印尼籍移工來台2周，至少衝擊超過3千「在職照顧者」家庭，中南部頗具規模義德發長照集團，動員旗下超過百名照服人員，配合長照2.0包括交通接送、輔具、喘息服務等，只需一通電話，就能立即派員評估，陪伴家屬挺過這波疫情。

義德發長照集團在中南部地區擁有6家長日照機構，照服員超過3百名，九成以上都是本國籍，這波疫情人力荒，緊急調派休假同仁，啟動共照機制，長照中心也挪出樓層，增加35至40床位，義德發集團認為，這波影響不會僅短短2周，前後作業時程加總，影響絕對超過1個月。

葳群老人長期照顧中心主任林宇凱表示，國內看護9成都是印尼籍，雖然僅暫停2周，但包括後續檢疫、航班，以及疫情的不確定性，民眾只需要撥打電話，就會有專人服務，在立案過程，同時協調政府相關資源的申請，以及人力調度，無需等待，喘息服務、或居家長照都僅須負擔幾百元，就算自費24小時機構照顧，也只要800元。

林宇凱說，集團協調同仁，在取得他們同意後，利用加班費或調度休假等方式，再次提升服務量能，這次響應的同仁將近2百位，都是台籍看護，除了有生活方式與溝通的優勢外，低廉的價格搭配政府政策，來實現1+1大於2的可能。

(中時 )