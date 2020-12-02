蔡英文：會評估最適當方式讓澳洲感受台灣的溫暖 14:332020/12/02 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否挺澳洲？蔡總統：政府會評估最適當方式(圖/中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲與中國的外交戰，蔡英文總統今出席民進黨中執會前被問到，是否會以行動支持澳洲？蔡總統表示，澳洲面臨極大壓力時，台灣人民也會感同身受，支持澳洲，政府會評估用最適當方式，讓澳洲人民感受到來自台灣的溫暖。 總統強調，台灣跟澳洲在這波疫情中，都攜手合作對抗疫情挑戰，尤其防疫物資的合作，也共同相互支援，挺過初期防疫物資的挑戰。 她說，澳洲和台灣是理念相近的國家，共享自由民主和人權，經貿也有往來，國際參與澳洲也挺台灣。 (中時 ) #澳洲 #台灣 #挑戰 #疫情 #物資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 稻作休耕是否會釋出公糧平衡稻價？陳吉仲：適當上漲 農民收入會變好 13:272020/12/02 生活 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 14:432020/12/02 財經 故宮是否改名？總統：沒有人跟我說過 14:282020/12/02 政治 沒有RCEP、CPTPP 台灣只剩DPP 04:102020/12/02 焦點新聞 疫情助長數位詐欺 SAS台灣總經理陳愷新：企業應善用AI 進行即時風險監控 13:562020/12/02 財經 疫情衝擊獲利 今年六家公股行庫年終獎金恐將縮水 13:562020/12/02 財經 媒體人爆：蘇貞昌真的不行了 整個綠政府會被拖垮 15:582020/12/02 政治 《國際社會》日疫情來勢洶洶 瞄準銀髮族 12:322020/12/02 財經 陸屢揮大棒 逼澳再度選邊站 04:102020/12/02 兩岸要聞 英明年辦氣候大會 蔡爭取台出席 04:102020/12/02 政治要聞 政治熱門新聞 陳其邁民調墊底原因曝光？陳致中斷言：都他害的 - 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 - 政治 陳其邁六合夜市辦桌為何被罵翻 葉匡時爆2關鍵 - 政治 「罷捷」最新進度曝光 大媽高舉4字超狂催票 - 政治 蘇貞昌遲早被自己嘴巴害死？港媒預言下場會跟這2人一樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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