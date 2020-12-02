澳洲與中國的外交戰，蔡英文總統今出席民進黨中執會前被問到，是否會以行動支持澳洲？蔡總統表示，澳洲面臨極大壓力時，台灣人民也會感同身受，支持澳洲，政府會評估用最適當方式，讓澳洲人民感受到來自台灣的溫暖。

總統強調，台灣跟澳洲在這波疫情中，都攜手合作對抗疫情挑戰，尤其防疫物資的合作，也共同相互支援，挺過初期防疫物資的挑戰。

她說，澳洲和台灣是理念相近的國家，共享自由民主和人權，經貿也有往來，國際參與澳洲也挺台灣。

(中時 )