蘋果（Apple）今(2)日正式發表App Store 2020 年度最佳榜單獲獎者，表揚了15個在2020內讓你我生活更為輕鬆、健康，能更聯繫在一起的應用程式以及遊戲。

面對這15款今年獲得表揚的應用程式，榮升 Apple Fellow 的 Phil Schiller 表示：相較過去，蘋果在今年的多款 app 中看到更具創意、更能聯繫人心的時刻。2020 年度最佳榜單獲獎者是創新應用的 15 個傑出範例。具體發揮的作用包含協助人們保持身心健康、確保孩子教育走上正軌，甚至協助對抗飢餓，這些 app 的影響對你我許多人來說都深具意義。

今年獲獎的應用程式包含將溫和的運動帶入家庭辦公室和課堂，為每個人設計出輕鬆且包容的多種動作，由獨立開發者推出的《Wakeout!》。還有讓玩家在浩瀚的奇幻世界中提供逃離現實的壓力的《原神》、《符文大地傳說》、《極樂迪斯可》、《Dandara Trials of Fear》以及 Apple Arcade 的《Sneaky Sasquatch》等遊戲。《Zoom》則是可促進遠距學習、透過《Fantastical》建立日常作息，或是透過《Endel》引領入睡。App Store 2020 年度最佳榜單獲獎者都能協助你我在家擁有出色的生活，詳細榜單如下：

App Store 2020 年度最佳 App (左至右、上至下）依序是：《Zoom》、《Fantastical》、《Wakeout!》、《Disney+》、《Endel》。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

[ 2020 年度最佳 App ]

＊iPhone 年度最佳 App：《Wakeout!》，開發者 Andres Canella

＊iPad 年度最佳 App：《Zoom》

＊Mac 年度最佳 App：《Fantastical》，開發者 Flexibits

＊Apple TV 年度最佳 App：《Disney+》

＊Apple Watch 年度最佳 App：《Endel》

App Store 2020 年度最佳遊戲 (左至右、上至下）依序是：《原神》、《符文大地傳說》、《極樂迪斯可》、《Dandara Trials of Fear》、《Sneaky Sasquatch》。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

[ 2020 年度最佳遊戲 ]

＊iPhone 年度遊戲：《原神》，開發者米哈遊

＊iPad 年度遊戲：《符文大地傳說》，開發者 Riot Games

＊Mac 年度遊戲：《極樂迪斯可》，開發者 ZA/UM

＊Apple TV 年度遊戲：《Dandara Trials of Fear》，開發者 Raw Fury

＊Apple Arcade 年度遊戲：《Sneaky Sasquatch》，開發者 RAC7

除了上述10款獲獎應用程式與遊戲之外，蘋果也特別指出了引領2020年App Store發展趨勢的5款應用程式。蘋果指出「App 是文化的反映，而在 2020 年，開發者大多引領趨勢走向互助。為協助使用者獲得日常所需的自我照顧，並強調黑人的幸福感，《Shine》針對心理健康和黑人生活的相互關係推出特定章節。對於需要重塑課堂體驗的教師和學生來說，《Explain Everything Whiteboard》是款雲端協作工具，讓學生群體即使遠距操作，也能繼續在一起完成計畫案。《Caribu》為心繫親人的家庭，在其即時視訊通話平台上加入數十款互動遊戲和上百本書籍。《Pokémon GO》以在家體驗，重新打造其廣受歡迎的戶外遊戲玩法。聯合國世界糧食計畫署推出的《ShareTheMeal》app，讓使用者輕鬆就能令他人生活有所不同，迄今已分享超過 8,700 萬份餐食。在世界各地，眾多 app 開發者以其創意能量引導使用者身心健康、接受教育、保持聯繫和娛樂抒發。」

15 位傑出開發者獲頒首座 App Store 2020 年度最佳獎實體獎座。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

與過去也很不同的是，蘋果為了表揚這 15 款出色的 app，Apple 設計師以工匠精神，打造出史無前例的 App Store 2020 年度最佳獎實體獎座。創作靈感來自 App Store 標誌性的藍色圖像，每個獎項都嵌在以 100% 回收鋁金屬製成的 Apple 標誌上，另一面則刻有獲獎者的名稱，特別值得紀念。

(科技)