桃園捷運綠線G04大湳站土地開發案定案，將規劃三棟共構大樓，分別占地近千坪，未來招商採取一次性招標分期開標方式，配合捷運建設，透過三棟土地開發大樓，形塑微型城市的構想。

桃園捷運動工後，桃園市積極推動捷運綠線各場站開發計畫，其中G04大湳站為捷運三鶯線與綠線的交會站，未來將成為未來轉運中心，成為通往新北市的主要轉運站，八德逐漸轉型成都會區，桃園市政府以TOD大眾運輸導向的概念開發場站，三處捷運出入口興建捷運共構開發大樓，未來將會三案聯合開發。

桃園市捷運局長陳文德表示，未來招商規劃以最有利標形式辦理，選出最佳投資人，由於用地取得時間不同，將採取一次性招標分期開標方式，並於共構工程備查核定後正式招商。

捷運綠線G04站土地開發案包含商業、辦公及住宅空間，其中G04-1捷運開發區占約932坪，已與土地所有權人全數達成協議，初步規劃為住宅、農會辦公需求及商場，保留未來發展潛力。

G04-2捷運系統用地占約723坪，已取得用地並交付捷運施工廠商，後續則規劃為辦公、公益設施、停車場與店面，以提供捷運系統營運與公共服務；G04-3捷運開發區占約777坪，正與土地所有權人協議參與開發，未來將規劃為住宅、辦公與店面。

陳文德表示，捷運綠線G04站入口的開發基地規劃捷運共構開發大樓，提供更多元的公共服務設施，擁有完整的生活機能，吸引雙北地區上班族在八德大湳地區定居。

(工商 )