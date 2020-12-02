民進黨主席蔡英文總統今中執會前發表談話；總統表示，如果用棒球來比喻，防疫這場比賽，要打到九局下半才會分出勝負。面對現在看到的疫情，「我們的防疫成果，千萬不能被逆轉」。

此外，對於開放美豬等議題，總統表示，「我也要再次強調」，美豬、美牛不是單一議題，是解決貿易困難的問題，也是為了爭取國家有寬廣的經貿國際空間，讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。

總統指出，現在已經進入12月了，也就是今年已經快結束了，但疫情的挑戰還沒有結束。前天，境外移入病例暴增了24例，證明國際疫情還是非常的嚴峻。昨天啟動了「秋冬防疫專案」，就是要強力守住疫情防線，保障國人的健康安全。

在強化「邊境檢疫」部分，總統說，要求所有入境及轉機旅客，必須檢附登機前三天內的檢驗報告，降低移動的風險。「醫療應變」方面，加強各級醫療院所和社區的通報採檢，要更快、更有效的通報、轉介疑似個案。

她說，最後，也加強了「社區防疫」的力道，現在進出八大類，也就是幾乎所有的室內公共場所，都必須配戴口罩。這些防疫措施，雖然會造成一些不方便，但只有這樣才能守住疫情，讓台灣繼續成為世界上最安全的地方。

談到美豬政策，總統說，昨天「台灣豬識別標章」已經開始試辦，農委會已經發出了第一批標章。

申請台灣豬標章的業者，要附上證明文件，要簽切結書，標章也都有防偽功能。政府用最嚴謹的標準，就是要讓國人可以安心消費國產豬肉。

針對進口豬肉，總統說，行政院也公布五大管理措施，會掌握源頭、做好檢查，也會讓標示跟著肉品走。人民關心食安是必然的事，推出這五大管理措施，也就是為了要讓大家安心。

總統強調，很樂意看到，昨天在立法院已經恢復質詢。透過詢答，問題和答案也能更清楚地呈現在國人面前。在國際標準和科學證據的前提下，政府一定會把關食安，保護國人的健康，讓大家吃得安全、吃得安心。

(中時 )