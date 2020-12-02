圖為各國感染風險級別列表。(指揮中心提供)

香港近期本土疫情大幅增加，短短2周內暴增近700例本土確診，其中144例感染源不明，較前期大幅上升。中央流行疫情指揮中心表示，考量近期香港疫情持續升溫，即日起自中低感染風險國家移除，短期商務來台需居家檢疫14天才能外出。

根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨，短期商務來台可在入境第5天採檢，檢驗陰性後有條件外出；

中低感染風險國家/地區為澳洲，短期商務來台可在入境第7天採檢，檢驗陰性後有條件外出；若非低、中低感染風險國家/地區，一律都需居家檢疫14天才能放行。

目前全球累計63,876,680例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國13,900,231例、印度9,462,809例、巴西6,386,787例、俄羅斯2,322,056例及法國2,230,571例為多；病例中1,482,628例死亡，以美國275,051例、巴西173,817例、印度137,658例、墨西哥105,940例及英國59,051例為多。

國內方面，目前則累計685例確診，分別為593例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例比利時工廠時；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、570人解除隔離、108人住院隔離中。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，指揮中心提醒民眾務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )