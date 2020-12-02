聯合國大會今天一致通過決議，呼籲193個成員國將船員與其他海上工作人員列為「關鍵職業人員」（key workers），以利船員安全換班。

根據新聞網站Splash247報導，全球約有40萬名船員，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定受困船上已長達好幾個月。

路透社報導，這項一致通過的決議呼籲各國政府確保船員安全換班與旅行，允許受困的船員上岸回國，讓其他船員替補。

根據聯合國新聞（UN News）網站，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「有些船員受困海上已長達15個月。」「全球受困海上的船員面臨日益嚴重的人道與安全危機，令人憂心。」

印尼駐聯合國大使賈尼（Dian Triansyah Djani）告訴大會：「在這場危機中，對這些在艱困與富挑戰情況下工作的隱形英雄，我們需要展現關注、承諾與支持。」

全球貿易高達90%是經由海上運輸，在疫情期間實施的防疫限制正衝擊供應鏈。聯合國決議指出，2019年約有200萬名船員在9萬8000多艘商船上工作，運輸超過110億噸的貨物。

歐洲聯盟駐聯合國常任代表維瑟斯（Peggy Vissers）告訴大會：「然而今天仍有數十萬名船員受困海上。」「因為旅行限制與邊界關閉，已連續工作數月的他們無法上岸回家，已嚴重身心俱疲。」

聯合國大會決議沒有法律約束力，但具政治影響力。聯合國秘書長古特瑞斯早在6月時呼籲所有國家將海員列為「關鍵職業人員」，以利船員安全換班。

今天的決議「呼籲所有政府即刻執行相關措施以促成船員換班，其中包括允許上船與下船，迅速安排行程、送船員回國，同時確保船員獲得醫療服務」。

(中央社)