英國連鎖百貨公司Debenhams在聖誕節後將關閉英國所有門市，讓1.2萬名員工面臨失業危機，以及結束其242年的營業歷史。
在Debenhams百貨周二宣布將關閉124家門市的前一天，英國的Arcadia服飾商在前一日的周一也陷入遭接管的命運，Arcadia旗下包括多個知名服飾品牌。預計兩個集團的倒閉將讓2.5萬名員工面臨無工作的風險。
這些百貨公司的消失也將衝擊英國許多城市的商店街和購物中心，它們是重要承租店家，並為商業區主要景點之一。
在英國重新開放非必要商店營業之際，Debenhams百貨將在周三早晨開始大規模的庫存清倉銷售活動，這些清倉銷售又將對競爭對手形成壓力。
Debenhams百貨公司預計在明年1月1日開始關閉商店。
在清倉銷售期間，Debenhams也將繼續尋求買家，如果仍找不到買家，Debenhams將正式關閉。Debenhams自今年夏天開始尋找買家，但是公司一直找不到「可提出的提案」。
Arcadia服飾商是Debenhams百貨最重要的特許經營商，占Debenhams營業額約5%，而Ardadia的關閉被視為是壓垮Debenhams百貨的最後一根稻草。
Debenhams的破產管理人FRP諮詢表示，如找不到買家，Debenhams將遭到清算。
(時報資訊)
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