在「5G國家隊」如台積電(2330)、聯電(2303)、環球晶(6488)等相關個股輪動攻堅帶動下，台股劍指「萬四」行情，今(2)日台積電開盤再漲約2%，再次挑戰500元，帶動加權指數早盤一度來到13980點，離「萬四」僅有一步之遙，近日突破機會濃厚。台股登峰，而5G ETF的熱度也持續攀高，11月中甫募集的國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數突破24,300人，預計00881在12/10上市後，有機會躍居台灣最大5G ETF!

根據台灣指數公司公佈的最新資料，截至今年10月底，「臺灣5G+通訊指數」前10大成分股為：台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)、大立光(3008)、台灣大(3045)、廣達(2382)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、矽力-KY(6415)等；產業類別上，半導體約佔55.3%、關鍵電子零組件及電腦週邊合計約31.3%、通信網路類約5.70%，整體來看，儼然是組成台股「護國神山群」，充分反映出台灣科技業最強而有力的競爭優勢。

除國泰投信外，以5G主題ETF還有元大投信的「元大未來關鍵科技（00876）」、「元大全球未來通訊（00861）」，12月1日收盤價分別以25.39元與25.77元創下歷史新高紀錄，再度印證5G已為投資界新星，建議投資人可依自身風險屬性，將5G投資納入資產配置。

國泰台灣5G+ ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，近期台股除了因新台幣走勢較強外，另一個吸引外資、推升行情的因素，即為提前進駐及布局具成長潛力的5G概念股，因為5G不只象徵連網技術的升級，影響層面更將擴及一個世代，產業及投資商機不可言喻。

00881所追蹤的「臺灣5G+通訊指數」係由臺灣指數公司所編製，其運用FactSet的RBICS產業分類，篩選新世代通訊產業鏈中，符合流動性標準及獲利條件之市值前30大個股，最後採用市值加權方法計算指數，力求為投資人匯聚5G及未來各個新世代通訊產業鏈中的台灣上市櫃績優股之好表現。

(時報資訊)