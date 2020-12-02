廖慧儀男友Sam今早輕生。(圖／翻攝自IG)

有「狂野空姐」之稱的24歲香港女星廖慧儀，參選過2020港姐選拔，最終落選，而她在參選時是非多，更被起底黑歷史，當時27歲圈外男友Sam始終力挺，並和她一起反擊酸民，未料不久前卻傳出，她因為出軌和Sam分手，導致男方傷心欲絕，今(2日)驚傳Sam輕生，送醫後不治。

據港媒報導，廖慧儀曾當過空姐，在參選港姐期間，頻傳出負面新聞，還流出穿空姐制服熱舞的荒唐斯照，最後在五強前止步，但Sam始終陪著她，還和她一起反擊酸民，不過前陣子，廖慧儀卻爆出軌23歲鮮肉男星孔德賢，狠甩男友Sam。

被分手的Sam，之前還在IG訴情傷，今早更在限時動態發英文留言，表示自己這兩個月來生理和精神都在受苦，已不能再承受，他也感謝一路上支持自己的人，並跟大家說對不起和再見「請原諒我這樣做」。

而半小時後Sam就發生噩耗，他的妹妹也在IG證實哥哥死訊，「哥哥，已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知」，消息一出震驚外界。

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