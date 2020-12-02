女星劉樂妍從女F4出道，近年演藝重心移往大陸，不過昨天(1日)卻在微博PO文語出驚人表示：「其實我早就該死了」，可以說是嚇壞一票粉絲，對此她強調是看到愛犬狂吐卻沒有好轉跡象，才會有感而發說出這句話。

劉樂妍在微博PO文表示早上聽見愛犬對她狂叫，突然間有感而發表示：「其實我早就該死了，從我爺爺、奶奶、爸爸過世的時後，我就想死」，後來因為生活中圍繞著一群小狗，才逐漸找回生活重心，為了能給小狗很好的生活，開始督促自己要努力活著，不過昨天家中一隻小狗生病狂吐，更讓她一度擔憂愛犬是否要離開人世，一度感嘆：「我真的不想當那個永遠活着的人，總是辦喪事的人。」

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

不過看到愛犬恢復健康，劉樂妍則對牠喊話：「只要你想吃，只要你願意吃，媽媽就一直掙錢，給你洗牙，給你買。我永遠愛你，你是我最重要的家人，請你健康，為我活著」，讓無數網友紅了眼眶。

先前，劉樂妍先是手機莫名被停號，接下來昔日在街頭崩潰痛哭影片被瘋傳，讓她哭喊：「全台灣都在笑我」，沒想到近來又屢幫人進行「微博認證」，讓網友直呼：「違法的事咱別幹」，可以說是衰事不斷。

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