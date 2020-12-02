搭乘包機直航金門的花蓮鄉親，在尚義機場開心自拍留念。（李金生攝）

花蓮縣長徐榛蔚今（2）日中午帶領縣府團隊偕180位鄉親包機飛抵金門訪問，傍晚將與楊鎮浯縣長進行「楊徐會談」，就未來雙方在包機常態直航與農特產、觀光交流合作等7大議題溝通，攜手打造1條跨越海峽的繁榮新走廊。

這也是繼楊鎮浯在10月27日率團包機飛花蓮，進行相距300多公里的跨海訪問後，徐榛蔚縣長也率團回訪，同時也是繼上周桃園市長鄭文燦率團訪問「兄弟縣」金門後，台灣縣市首長再次來訪，在台灣本島與離島間搭起一座友誼的橋梁。

徐榛蔚表示，她和楊鎮浯都是縣市首長中的「新同學」，相互透過交流分享縣政經驗。（李金生攝）

楊鎮浯迎接徐榛蔚率團來訪，期待透過常態性的包機直航，將台金航線拓展到全國各縣市中，土地面積最大的花蓮縣，落實和深化2地的交流合作，往互補、互利的大目標邁進。（李金生攝）

徐榛蔚的金門行除延續原「金門花蓮合作備忘錄」4項議題外，也包含一些全新構想，主要單元有一、促成包機直航，旅遊互推，旅客互送，活絡觀光產業。二、加強農特產及有機農業交流合作，嘉惠兩縣農民鄉親。三、爭取資源研發紅藜等花蓮農作物與金門酒廠試釀合作。四、建置原住民業務聯繫窗口，照顧關懷居住金門原住民。五、兩縣文化資產再利用交流。六、兩縣文藝展品互相陳展，促進兩縣文化交流。七、兩縣原住民族族語推廣、教育資源、文化活動及產業展銷互惠合作。

徐榛蔚強調此行是「學習之旅」，一定要去參觀金酒公司，原因是花蓮有全國唯一的優質海洋深層水，如果搭配花蓮特有的農特產品，釀出來的酒會更加香甜。同時金門又是閩南文化的重鎮，在活化發展花蓮漁村的構想下，也有很多可以觀摩的地方。

對於自己是6都以外民調第2名，徐榛蔚則謙虛表示，她和楊鎮浯都是縣市首長中的「新同學」，相互透過交流分享縣政經驗，也都在因地制宜的大原則下，針對鄉親不同的需求和期待，帶領團隊用心推動各項政策。

楊鎮浯則強調，金門在兩岸之間扮演門戶、樞紐的角色，「金花交流」絕對是一件好事，期待透過常態性的包機直航，將台金航線拓展到全國各縣市中，土地面積最大的花蓮縣，落實和深化2地的交流合作，往互補、互利的大目標邁進。

(中時 )