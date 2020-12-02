民進黨立委洪申翰今宣布將提出《氣候變遷法》草案，取代現行《溫室氣體減量及管理法》，將2050年溫室氣體減半目標，擴大為2050「淨零排放」。他強調，目前台灣針對氣候危機真的做得不夠，提出《氣候變遷法》，就是要展現台灣對國際的貢獻，藉此增進外交盟友、邁向聯合國。

現行我國法規，對於溫室氣體排放減量的目標，主要是訂於《溫室氣體減量及管理法》，條文明訂，國家溫室氣體長期減量目標為2050年溫室氣體排放量，降為2015年排放量的百分之50以下。

對此，洪申翰今偕同民間團體表示，今年夏天台灣連續高溫且沒有颱風，導致缺水、停灌問題，從科學研究顯示，這些現象並非偶然，且類似極端天氣事件恐怕會更為劇烈。

洪申翰進一步指出，歐盟、日本、中國和韓國紛紛提出「淨零排放」或「碳中和」目標；美國總統拜登當選後也宣布重返巴黎協定，而歐盟2023年後將實施「碳關稅」政策，顯示淨零排放不只是環境議題，也將直接衝擊產業與貿易。對此，台灣當然有需要擬定策略與目標加速轉型。

洪申翰強調，碳排放的減量調適已是聯合國的重點工作，台灣若能訂定《氣候變遷法》，提出淨零排放目標，將能有機會爭取以國家觀察員身份，參與聯合國氣候大會，在明年英國主辦的COP26宣示減量決心。他說，這將會是台灣增進外交盟友、邁向聯合國的新契機。

今天公布的《氣候變遷法》草案，主要重點包括2050年溫室氣體要達到「淨零排放」、設立氣候會報以提升氣候政策指揮層級、明訂中央各部會權責及任務行動分配等十項重點。

洪申翰說，台灣面對氣候危機真的做得不構，導致問題愈來愈嚴重，所以提出《氣候變遷法》，除了是要因應最新的挑戰，對於現行《溫室氣體減量及管理法》有關部會權責不明的問題，也會明定各部會任務補強闕漏。與會的東吳大學法律學系教授胡博硯就說，草案若能通過，將可有效讓各部會的責任明確化。

(中時 )