為防止秋冬疫情在台擴散，中央流行疫情指揮中心祭出的秋冬專案於十二月一日上路，雖然新制上路後兩天未發現有民眾違規，但指揮中心今頒布違規裁罰基準，指出就算旅客主動說明未持有核酸檢驗報告，仍然要開罰一萬元，若再加上需自費進行核酸檢驗的費用，無檢驗報告的國人一旦返國，就要多花費新台幣一萬七千元的成本。

指揮中心今公布的裁罰基準中指出，主動說明未持有核酸檢驗報告者處罰一萬；傳染病書表填寫錯誤且不配合更正者處罰一萬；佐證資料不實不清者處罰三萬元；線上申報持有核酸檢驗報告但經查證無報告者開罰三萬元。

另外若是拒絕、規避或妨礙傳染病書表或核酸檢驗報告之查驗者，可開罰五萬元，應自費採檢卻不配合採檢者開罰五萬元；偽造、變造之核酸檢驗報告則可開罰十五萬元並移送法辦。

此外，指揮中心今天還公布國內自費採檢的公道價，表示國內共有八十四家提供自費採減的指定醫院，檢驗費用約五千到七千元不等，其中有三十七家提供快速檢驗服務，可在當日就取得檢驗報告，費用以七千元居多。

因此若是無在國外進行採檢就回國者，返台成本除機票錢外，還要多花至少一萬七千元，至於世界各國的採檢費用，指揮中心調查約在五千至一萬四千元台幣不等，其中以日本價格最高，英國費用最低。

(中時 )