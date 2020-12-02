台北地院審里立委集體貪汙案，今（2）日傳喚統領百貨總經理翁華利，釐清藍委陳超明的收賄細節。翁證稱，東吳大學在立法院辦的公聽會，本來有找前立委黃國昌出席，但最後黃沒有到場。

翁華利在本案中擔任「白手套」，因他在檢方偵查期間認罪，最後獲緩起訴處分。翁今作證表示，處理太流案時，因一般人民無法與經濟部對抗，才會找立委幫忙。郭克銘（同為白手套）告訴他很多立委會參加公聽會，但他只認得黃國昌，因為黃常在電視上罵來罵去。

翁華利並稱，他協助新加坡天義集團收購李恆隆的太流股權，負責管理財務，給立委錢的是捐款，想藉此和立委維持良好關係，但因他2000年才回到台灣，對台灣政治生態不熟，所以都交給郭克銘、李恆隆去溝通處理。

翁華利說，他負責處理公聽會上給律師、學者的車馬費，以及相關雜支費用，給立委的錢因為由李恆隆處理，他不是很確定，因此沒有記在帳上；他以為捐給立委只要2、30萬元，沒想到被告知陳超明要200萬元，而且還沒出席公聽會，「我覺得很扯」。

(中時 )