台大竹東分院「高危害病原體負壓實驗室」，在「螢光顯微鏡室」篩檢抹片24小時內可檢出結果，及時提供臨床診斷資訊。（羅浚濱攝）

台大竹東分院「高危害病原體負壓實驗室」的「分子實驗室」，將檢驗新冠肺炎病毒檢體，成為合格檢驗新冠病毒的機構。（羅浚濱攝）

台大總院每年檢驗疑似結核病超過5萬例，在新冠肺炎疫情後，實驗室檢驗已不堪負荷，投入2500萬元在竹東分院設立「高危害病原體負壓實驗室」，與總院同樣是生物安全第三級實驗室（P3），預定2021年元旦啟用。

竹東分院這座P3實驗室2日熱鬧開幕，台大醫院院長吳明賢指出，該實驗室將執行臨床結核分枝桿菌培養、鑑定及藥物敏感性試驗與分子檢驗，有效縮短結核菌檢驗時間，未來也將檢驗其他嚴重傳染病，提供精準快速的診斷。

生醫分院院長余忠仁則說，台大在新竹有3家分院，以往對疑似結核病患者的檢體，需要低溫送到台大總院，檢驗要3到5天才能完成，可能讓疑似病例診斷時間延遲，竹東分院設立P3實驗室將能快速鑑定，避免社區傳染風險。

台大醫院檢驗醫學部薛博仁教授說，2014到2018年台大總院對結核檢體量，從3萬8千多例增到5萬1千多例，在新冠肺炎疫情後，檢體量大已不勘負荷，因此在竹東分院設立竹苗首座P3實驗室，是和總院同等的國家級實驗室。

薛博仁指以不鏽鋼打造的竹東分院P3實驗室，有安全且合格的工作環境，檢體採人、物分流，在「螢光顯微鏡室」篩檢抹片，在24小時內可檢出結果，及時提供臨床診斷資訊，「分子實驗室」將檢驗新冠肺炎病毒檢體，成為合格檢驗新冠病毒的機構。

竹東分院院長詹鼎正表示，設置P3實驗室後將爭取成為疾管署合約實驗室，讓新竹地區相關檢驗都可在地完成，在後疫情時代成為有效的戰力。

(中時 )