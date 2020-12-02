Earnie Shavers was one of the hardest-hitting heavyweights ever. Here he is obliterating Ken Norton in under a round in 1979 #boxing #history #knockout pic.twitter.com/fRZp6L0jh4 — Boxing History (@BoxingHistory) November 17, 2017

Sylvester Stallone gave Earnie Shavers an audition to play Clubber Lang in Rocky 3. Whilst sparring Sly told him to go all out like a real fight, 2 seconds later, Sly crawled out of the ring from a body shot and never spoke to Earnie again (true story) pic.twitter.com/GpIjTK0rQm — Boxing Legends TV (@BoxingLegendsTV) November 13, 2017

On this day in 1977, @MuhammadAli brings out both sides of the warrior against Earnie Shavers. In Round 2, he survives BOMBS from arguably the biggest single-punch hitter ever, and in the 15th he closes the show when he has nothing left. Ali's final successful defence #boxing 🥊 pic.twitter.com/bv6RHigxIK — Tom Gray (@Tom_Gray_Boxing) September 29, 2020

拳壇傳奇「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)數日前重返擂台，令外界憶起當年那個熱血沸騰的拳擊年代。泰森公認擁有重量級史上最強悍的一雙拳頭，相較泰森出手講究快狠準，史上最重的大榔頭式打法可能還是號稱「世紀重拳」的厄尼薛佛斯(Earnie Shavers)。

薛佛斯生涯最有名的是1977年在麥迪遜花園廣場與阿里(Muhammad Ali)大戰15回合。阿里戲稱他「橡子頭」(薛佛斯是光頭)。然而薛佛斯還有另一個綽號「黑色驅逐艦」，他的打法很簡單，一直線走到對手面前猛揍，直到對方躺下為止。

阿里苦撐14回合已經雙腿發軟，第15回合最後20秒快拳拚命搶攻奪回分數，驚險守住拳王寶座。阿里賽後留下一句名言：「厄尼的重拳打得我在非洲的族人都晃動了。」兩人不打不相識，最後結為好友。

以重拳聞名的前拳王「大喬治」佛爾曼(George Foreman)曾說：「我生平打過3個拳頭非常重的傢伙，重到我擋下了身體還在顫動。厄尼薛佛斯？感謝老天爺，我從沒跟他打過。」

親身嘗過泰森、薛佛斯鐵拳的前拳王霍姆斯(Larry Holmes)也說：「薛佛斯的拳頭比任何人都重，包括泰森。」好萊塢影星史特龍在拍攝《洛基3》的時候邀請薛佛斯試鏡，並要求薛佛斯表演一記重拳，那拳打得史特龍嘔吐半天，直呼「我差點沒命。」

薛佛斯身高183公分，臂展卻長達201公分，拳頭可以攻擊到對手任何位置。生涯74勝68場KO，其中23場在第一回合KO。但他缺乏技巧也不算耐打，吞下14敗並且沒拿過WBA或WBC世界拳王。

(中時新聞網)