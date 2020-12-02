財長蘇建榮2日上午在財委會答覆民進黨籍立委林楚茵質詢時指出，對於目前公股銀行30歲以下年輕人流動率高的問題，會在三個月內請公股銀行提出新的年輕人攬才方案，不過蘇建榮也強調，據他了解很多年輕人其實是在公股金融體系之間彼此「跳槽」，不見得離開某行庫就是離開公股金融體系。

林楚茵今日在質詢時提出公股和民營銀行員工年紀對比資料。她指出，最年輕的兆豐銀行平均年紀是40.84歲，但仍高於民營銀行裡最老的富邦銀行40.62歲，其他中信、台新、國泰世華、玉山平均年齡分別為38.5、38.2、37.98、33歲。

林楚茵也提供針對近三年未滿30歲人員離職統計，資料顯示，兆豐銀最高為60.63％，平均任職時間1.59年；合庫銀53.44％，任職時間0.9年；台企銀52.8％，平均任職1.41年；一銀也有51.22％，任職時間0.93年。

至於新進人員未滿一年就離職，最高是一銀比率達20.59％、兆豐、彰銀亦都接近兩成，分別為19.15％、19.09％。

林楚茵因此說，公股銀行之前被外界看作「鐵飯碗」，現在好像不靈光了；對此蘇建榮回應，據他了解，有些公股銀行的年輕行員，在被錄取之後仍會報考別家公股銀行，接著轉職到其他公股銀行，像一銀、華銀、台企銀都有聽說類似情況，例如轉職到台銀或者土銀，仍是在公股金融體系內流動，並非外流到民營銀行。

除了上述之外，林楚茵也提到公股銀行的中高階主管平均年齡偏高的問題。她指出，目前公股中高階主管的平均年紀55歲，其中台銀58.72歲、土銀58.9歲、輸銀58.8歲，至於兆豐、一銀等其他泛公股銀行平均也有54歲與56歲，因此她質疑是否會影響年輕人的升遷？同時也詢問，是否因為公股銀行的理專都有業績壓力，但業績獎金沒有民營銀行來得高，因此乾脆轉到民營銀行？她亦要求財部檢討現行公股銀行的獎金制度及升遷管理辦法來留才，對此蘇建榮則回應，會在三個月內請公股銀行提出檢討報告。

(工商 )