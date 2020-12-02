積木城堡星巴克結合「花園中的音樂木馬」公共藝術，充滿夢幻及童趣。（王文吉攝）

國道1號通車42年，「第一代」泰安服務區設施日漸老舊，去年統一超商取得經營權，已斥資超過8千萬元整建南、北站，其中「最後一哩路」南站工程引進星巴克獨立門市，2日上午盛大剪綵，揭開全台唯一積木城堡咖啡館，充滿夢幻及童趣，吸引許多國道用路人打卡拍照。

高公局委託統一超商經營泰安服務區，並打造「山暖花開遊樂園」與「花串音樂館」，去年7月完成第一階段裝修。泰安服務區增建案北站彩虹翰林茶館8月營業，南站最受矚目的星巴克門市，結合「花園中的音樂木馬」公共藝術，打造夢幻積木城堡，也在2日盛大開幕。

泰安服務區南站星巴克增建工程完工開幕。（王文吉攝）

高公局長趙興華表示，國1高速公路自1978年通車至今，部分設施比較老舊，用路人使用最多的是服務區，100輛車會有16輛進入服務區休憩用餐；去年改變招商方式以ROT（整建、營運、移轉）案，委託統一超商經營，經過600多天整建，今日蛻變完成，成為嶄新服務區。

星巴克泰安南門市內景。（統一超商提供／王文吉台中傳真）

星巴克營業部長陳文怡，夢幻積木城堡門市呼應「幸福驛站」主題，以立體方形積木堆疊出主建築體，並將天窗及玻璃窗運用退縮式的設計，表現出3D立體深淺變化，充滿童趣。統一超商商場事業部長吳振榮回顧整建案充滿挑戰，歷經21個月，克服消防、水保等法規。

積木城星巴克坐落於國道1號中心點、158公里南下的泰安服務區南站，提供來往顧客可隨行攜帶法國直送的「現烤糕點」及紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。同步推出「泰安南馬克杯」、「泰安南隨行卡」首賣，皆描繪出積木城堡，點綴幸福的粉紅羊蹄甲。

統一超商目前承接觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓等共52座商場。2019年起承接營運「泰安服務區」，今年即榮獲有交通界奧斯卡之稱的「金路獎」國道站場環境維護第一名，以全新設計並增建南、北站賣場特色空間。

(中時 )