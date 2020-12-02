涉及吳姓白牌計程車司機命案的郭姓男子（中），由苗栗地院裁定羈押禁見。（謝明俊攝）

苗栗白牌計程車吳姓司機命案，偵辦的苗栗地檢署1日晚間以重罪以及涉案3人有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見，經苗栗地院召開羈押庭審理後，2日下午裁定3人羈押禁見。

後龍鎮某鎮代的黃姓丈夫，與沈姓、郭姓等2名友人，上個月30日凌晨酒後自苗栗市搭乘吳姓司機的白牌計程車返回後龍鎮住處，結果因車資細故發生口角拉扯，吳姓突然發生身體不適，經送醫急救後不治。

苗栗地檢署檢察官楊岳都相驗死者後，發現死者身上有多處可疑傷勢，立即指示警方將3人傳喚到案，並緊急向高檢署法醫中心申請剖驗，迅速在1日下午進行剖驗，證實死者身上確實有傷勢。

檢方剖驗完於1日傍晚指示警方將黃嫌3人依傷害致死罪嫌移送檢方複訊，檢方開完偵查庭後，晚間9時許以3人觸犯本刑7年以上重罪、並有滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，苗栗地院2日上午召開羈押庭審理後，下午2時許裁定3人羈押禁見。

涉及吳姓白牌計程車司機命案的沈姓男子（中），由苗栗地院裁定羈押禁見。（謝明俊攝）

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