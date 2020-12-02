台灣玳能科技今（2）日在資訊月開展首日，宣布推出全新Dynabook系列筆電。新品承襲了過去的革新技術與品質，也結合One SHARP的智慧科技，共支援5種模式，包含筆電、手寫模式、180度平躺分享模式、平板模式以及顯示器模式，讓筆電不只是筆電，而更能融合疫情後新常態生活各情景下的需求。

今日推出的全新筆電中，最獲得矚目的是搭載英特爾第11代 Core處理器（i5 / i7）的Portégé X30W-J翻轉式筆電。其搭配13.3吋SHARP IGZO螢幕，可配備最高32GB LPDDR4 4266Mhz記憶體，與最高1TB PCIe SSD，並通過了英特爾Intel Evo認證，符合對於電池續航力、一秒喚醒、快速執行、支援Wi-Fi 6以及Thundetbolt 4等方面的要求。

Portégé X30W-J配置英特爾Intel Iris Xe顯示晶片，可提升生產力與創作力。對應後疫情的視訊會議需求與遠距教學需求，具備0.9M HD網路攝影鏡頭與雙降噪麥克風，可在視訊時更有效率。平板模式時，則可利用800萬畫素後置相機拍攝最高4K解析度的照片。音效上配置Harman/Kardon揚聲器與杜比全景聲（Dolby Atmos），在音效上滿足對於娛樂需求有更高要求的消費者。

Portégé X30W-J採用鋁鎂合金機身，螢幕可達460 nit亮度。為了讓產品能夠穩定使用，dynabook也重新設計了新型冷卻系統，並重新設定橡膠墊腳高度，來保持良好的散熱效率。安全上，Portégé X30W-J的安全引擎有特有防破解技術，可防暴力竄改，可自動監控未經授權的代碼攻擊；同時以安全資料隔離技術，杜絕未經認證的存取。筆電也通過了美國軍事耐用性認證（MIL-STD-810G）以及dynabook easyGuard耐用性認證。

Portégé X30W-J續航力可達16小時，快速充電功能還能在30分鐘內將電量充到40%。Instant On功能可透過人臉、指紋辨識在一秒內快速喚醒；還可搭配AES感應式觸控筆進行書寫。

資訊月期間，除了Portégé X30W-J之外，也將讓13.3吋Portégé X30L-J、14吋商務機種Portégé X40-J、15.6吋翻轉式筆電Portégé X50W-J，以及DynaBook EX50L-J提供預購。上述新品預計將在2021年1月份在各大通路正式販售。

(科技)