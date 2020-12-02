古人有云「男追女隔座山，女追男隔層紗」，一句話就生動描繪出男女之間追求異性的難易度，不過日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄就指出，2021年有4生肖的男生戀愛運爆棚，有望擺脫單身，尤其是生肖屬豬的人，只要忠於本色，就能輕鬆得到異性愛慕。

生肖牛：

生肖屬牛的男生在2021年的戀愛運旺盛，會被愛慕的對象所追求，雖然一開始略顯被動，但是牛男感受到對方的愛意後，會化被動為主動，勇於告白，並且成功收穫一段兩情相悅的愛情。

生肖蛇：

生肖屬蛇的男生在2021年會收起過往的玩心，認真對待感情，面對異性示好，他們不會隨意揮霍對方的心意，而對方也能感受到他的誠懇。這一年的蛇男，在感情上並不孤單。

生肖猴：

生肖屬猴的男生在2021年專注於提升自己的氣質，魅力成功釋放，感情上有所斬獲，自然異性的追求就會變多。單身猴男務必抓準時機，一旦遇見合適的對象就要勇敢示愛。

生肖豬：

生肖屬豬的男生在2021年能夠給異性帶來安全感，加上老實的形象，很容易讓異性覺得是感情伴侶的最佳人選。因此在這一年，即便豬男什麼事情都不做，一如既往的過日子，但異性對於他的認可和喜歡反而有增無減，豬男要擺脫單身輕而易舉，只要好好挑選對象就行了。

(中時新聞網)