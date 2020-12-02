台中市潭雅神地區有19所市立國小、5所市立國中，但只有1所市立高職及其他私立高中職。市議員蕭隆澤2日為學子請命說，潭雅神沒有1所市立高中，對當地學生是十分不公？如果就讀市立高中需長途奔波於學校往返間，徒增交通時間與安全上的困擾。教育局長楊振昇說，將審慎評估。

蕭隆澤指出，潭雅神地區各國中小等學校相關藝術、體育特色課程成果亮眼，有才藝班、國樂班等，不僅揚名全國各賽事，甚至揚威世界，是台中市極大的榮耀，家長及地方資源全力在幕後支持，但是這些學生國中畢業後，在潭雅神沒有市立高中可銜接很可惜！

蕭隆澤表示，在這段期間他參加里民大會、各學校校慶及各項活動中，很多家長會的會長、委員、家長、鄉親、都在反映潭雅神怎麼沒有市立高中？他也很直接回覆有建議，但前市政府團隊就聽不進去，才有機會重新來向第三任盧市長做建議，潭雅神共有20多萬人口、縣市合併已10年，應該要有實質來改變。

(中時 )