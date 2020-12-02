疫情指揮中心於2日公布各縣市於平日及農曆春節期間提供自費檢驗服務的醫院清單、檢驗時段、檢驗費用及設置快速檢驗服務等訊息供查詢，以利於年末假期及農曆春節期間返台後須自費檢驗出境者，得至指定院所自費檢驗，並取得檢驗證明。

指揮中心指出，基於民眾權益及衡酌檢驗量能，目前全國自費檢驗指定醫院共84家，其中有57家自費檢驗指定醫院於農曆春節期間受理自費檢驗服務，相關訊息更新於「開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定」，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網／嚴重特殊傳染性肺炎／醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。民眾於檢驗前，可致電醫院詢問或逕至醫院官方網站查詢相關事宜。

指揮中心提醒，請有計畫出國的民眾，於自費檢驗前，先洽各國駐台機構查詢，或瀏覽領事事務局網頁查詢入境國家的檢驗報告相關規定，並與檢驗醫院確認所提供的採檢方式及中、英文檢驗報告等內容是否符合所需。

指揮中心表示，春節期間亦是流感高峰期，請返國民眾注意身體狀況及養成良好衛生習慣，並關注他國當地疫情狀況，採行適當防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。

(工商 )