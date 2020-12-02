特昇-KY(6616)今年第4季訂單滿載，法人預期，11月營收可望維持在高檔，全年業績有望恢復去年水準。展望2021年，除了寢室傢具，目前客戶需求持續增加訂單，能見度已到第2季，廚房櫥櫃的製造業務因大陸被課以反傾銷稅及越南近期列入貿易調查，客戶需求急迫已加速產品認證，可望成為另一主力營收貢獻，加上拆裝式(DIY)傢具，因更有利於電商型態銷售生產也將正式展開，有望能為營收成長帶來強勁的動力。

特昇指出，年終旺季來臨，但因為全球海運貨櫃面臨供需失衡的情勢，加上全球新冠疫情反覆升溫導致各大港口清關乏力、異常擁堵，近期缺櫃及運費上漲問題目前是全球貿易所共同面對的一大難題。

特昇-KY表示，公司主要客戶交易條件為FOB，運費變化並無影響，但也無可避免的面臨貨櫃供給不足的壓力，造成先前9月出貨遞延至10月情況，但公司已積極與客戶以及配合的船務公司溝通協調，務必爭取足夠的貨櫃以能如期發貨。

(時報資訊)