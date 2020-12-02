疫情指揮中心2日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，同時，香港兩週內近700例本土確診案例，其中144例感染源不明，考量近期香港疫情持續升溫，將自即日起將香港自中低感染風險國家／地區移除。

「防疫秋冬專案」上路後，所有人入境須檢附3日內核酸檢驗報告，指揮中心2日再針對除「緊急協處、來自無法自費篩檢國家、部會專案經指揮中心同意」外的第四類對象做出更詳細的說明。

第四類對象為：一，自我國出境且3日內再入境者：須出示護照內頁出境日期，若為電子通關，護照無紀錄者，則出示自台灣出境機票票根等。

二，0至6歲、未滿7歲嬰兒及幼童：須出示嬰幼兒護照或可辨識出生日期等佐證文件。

三，因航班取消，導致核酸檢驗報告逾期者：須檢附原航班訂票資訊及原檢驗報告。

四，緊急協處個案的同行者，須提供佐證文件。

指揮中心指出，符合上述第四類條件者，在簽署切結書及檢具佐證文件後，得入境自費採檢並居家隔離，不予裁罰。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(工商 )