台日共製的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》第三季（下稱《東離3》）在戲迷引頸企盼下，霹靂國際多媒體於1日公布了，劇集將於2021年4月開播；同時釋出官方主視覺海報。

《東離3》將於2021年4月開播。（霹靂國際多媒體提供）

3名新角色造型曝光 首季人氣角色全員回歸

海報中出現3位新角色身影，最吸睛的莫過於海報正中央，頭戴枯骨髮冠與紅寶石、金屬配飾，姿態雍容柔媚的神秘女子；下方則是兩位全新男角，分別為肩扛青龍刀、黑色蒙面的藍色武將；以及擁有煙燻大眼，手持雙鐮刀的黑袍邪氣男子。未來角色將如何活躍於劇情中，令人期待。

該作由霹靂國際多媒體攝製，劇情與角色設計由日本編劇大師虛淵玄（Nitroplus）與知名遊戲製作公司Nitroplus率領團隊負責；並由知名日本聲優鳥海浩輔、諏訪部順一與人氣歌手西川貴教等擔任角色配音，製作組也預告第三季將有強力的新聲優加入，陣容更加豪華。

《東離》人氣角色將全員回歸。（霹靂國際多媒體提供）

異世界旅程錯綜複雜

海報中，最前方凜雪鴉、殤不患與浪巫謠等主角團，站在破裂的鏡面後方，嚴陣以待面對未知挑戰；海報中間以綠色奇異植物作橋接，銜接最上方由神秘女子掌控的粉色迷霧世界，刑亥與丹翡立足之中。《東離3》製作組也加碼透露，這次殤不患等人不只會在東離境內闖蕩，甚至會出現異世界，冒險旅程將更為錯綜複雜。

(中時 )