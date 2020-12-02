「壹傳媒」創辦人黎智英與其2名兒子及壹傳媒多名高層等共10人，分別涉嫌違反香港國安法、串謀欺詐或煽動意圖罪，今年8月被香港警方國家安全處拘捕，2日向警方報到。

據港媒報導，黎智英要面對4宗與未經批准集結相關的刑事案，將於未來半年陸續受審。截至2日中午12點半，黎智英及壹傳媒高層陸續到警署報到，據港媒消息指出，黎智英、壹傳媒營運總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強等3人料被控欺詐。

香港國安法在港實施逾一個月後，警方國安處於今年8月10日出動200人搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓，檢走25箱證物，此外，香港國安處又在多個地點拘捕10人，包括黎智英、其2名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、周達權、黃偉強，以及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及「港獨組織」成員周庭、李宇軒及李宗澤，而身處美國的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

黎智英等人涉嫌利用外國的戶口，以財政資助港獨組織成員，通過宣傳，積極要求外國及國際組織製裁和封鎖香港，而自香港國安法實施後，該團仍積極運作，涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，僅黎智英就疑資助該組織150萬港元。

(中時 )