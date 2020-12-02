50隻呆萌土番小鴨進駐在造型鴨舍內，民眾可近距離接觸。（水利局提供／李俊淇新北傳真）

現場還有稻草人、堆疊的稻草卷、竹籮筐、50年代古董級卡打車、蓑衣及挑扁擔等道具，讓民眾體驗到古早鄉村的景象。（水利局提供／李俊淇新北傳真）

「2020新北鴨鴨公園地景藝術展」將於12月5日隆重開幕，當天將邀請YOYO家族成員到場帶動跳，更有樂團表演、氣球互動秀等活動，另有2隻可愛的萌鴨玩偶會不定時出現在現場和小朋友們互動，民眾可在拍照區用臉書打卡即可免費玩3米高大型扭蛋機。

在12月5日及6日開幕期間，公園周邊舉辨一連串的闖關活動，包括大型彈珠台、記憶翻牌、推稻草卷、丟沙包、套圈圈、捏麵人DIY等遊戲，闖關成功者還能得到可愛的精美好禮，每日限量500份。

這次展期共37天，每天上午8點至晚上10點30分，有可愛的50隻呆萌土番小鴨進駐在造型鴨舍內，每日上午8點至下午4點半，都有餵鴨秀和小鴨近距離接觸的機會，現場還有稻草人、堆疊的稻草卷、竹籮筐、50年代古董級卡打車、蓑衣及挑扁擔等道具，讓民眾體驗到古早鄉村的景象。

而夜間的光雕秀，以碎燈點綴打造出雄雌鴨的個性，仿真的稻穗在夜晚綻放金黃色的光景，營造出絕佳的拍照背景，無論是白天或夜晚，都能輕易捕捉最棒的鄉村風格，民眾可發揮創意拍下屬於自己的時尚農村風美景。

(中時 )