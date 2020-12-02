台南市年僅21歲的鐘姓護理師，1日凌晨遭無照酒駕撞上，重度昏迷命危。台南市長黃偉哲不捨，指派專人慰問家屬，更在臉書貼出公告「12月2至5日擴大取締酒駕」。不過台南市民不買單，瘋狂留言洗版：「取締還要先公告喔」、「放水也太明顯了」。
這起酒駕肇事發生在1日凌晨1時40分，地點在台南市慶和路2段與長和路1段路口。20歲溫姓男子在住處酒後開車前往永康鹽行夜市，返回住處途中，沿慶和路由南往北行駛欲穿越長和路時，遇閃光紅燈交通號誌未禮讓，與騎機車沿長和路西向東方向行駛的21歲鐘姓女護士發生事故。
鐘女重度昏迷，左手腕、右大腿與臉皆骨折，右鎖骨下動脈損傷加上腦部水腫，醫師程評估還有1周的危險期，緊急先動腦手術搶救生命，日後再決定四肢手術。
台南市長黃偉哲獲悉這起事故，懇請院方全力救治，並祝福護理師早日康復，並在臉書公告「12月2至5日擴大取締酒駕」。
不過這則貼文被罵翻，市民紛紛留言表示：「取締還要先公告喔」、「酒駕擴大還要公告？？？這到底是多爛的僱員才能做出來的東西？」、「取諦就不要先講，默默的做才能抓到酒駕」、「抓酒駕先公告，抓違停六都最少，台南很有『人情味』呢！」、「放水也太明顯了」、「之前取締紅燈右轉也是公告完現在就放任了，早上停個紅燈還要被叭就因為他要直接左右轉，難怪台南不會進步，市長只會作秀」、「有進步 從三天酒駕臨檢進步到四天 幸福城市 超讚！」、「這跟測速會先立牌子是一樣的道理」。
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文章來源：黃偉哲臉書
(中時新聞網)
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